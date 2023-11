Jena. Die Veranstalter von „Gedenken der Opfer im Gaza“ rechnen mit etwa 100 Teilnehmern in der kommenden Woche. Warum sie nicht am 9. November stattfinden soll.

Die zunächst für diesen Freitag angemeldete pro-palästinensische Kundgebung in Jena wird ein zweites Mal verschoben. Wie Stadtsprecherin Stefanie Braune sagt, gebe es am 3. November in Erfurt eine Demonstration zum gleichen Thema. Die Anmelder würden deshalb an der Kundgebung in der Landeshauptstadt teilnehmen.

Die Kundgebung mit dem Titel „Gedenken der Opfer im Gaza“ – die Veranstalter rechnen mit etwa 100 Teilnehmern – solle nun in der kommenden Woche stattfinden. Die Stadt als zuständige Versammlungsbehörde habe aber darauf hingewiesen, dass keine Kundgebung am 9. November stattfinden solle. An dem Tag jährt sich das Pogrom von 1938: Damals kulminierte die Verfolgung der Juden. Menschen wurden getötet, Synagogen in Brand gesteckt, Friedhöfe geschändet.

Die Kundgebung in Jena war ursprünglich für den 27. Oktober vorgesehen. Sie soll auf dem Holzmarkt stattfinden.