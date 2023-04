Kundgebung zum 1. Mai vor zwei Jahren in Jena.

Kundgebung in Jena zum Tag der Arbeit

Jena. DGB-Kreisverband Jena lädt am 1. Mai wieder zur traditionellen Kundgebung auf den Johannisplatz ein

Der DGB-Kreisverband lädt am Tag der Arbeit am 1. Mai ab 10.30 Uhr wieder zur traditionellen Kundgebung auf den Johannisplatz ein – diesmal unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“. Statt einer klassischen Hauptrede erwarten die Gäste auch in diesem Jahr wieder verschiedene Redebeiträge von Kolleginnen und Kollegen aus Betrieben und Gewerkschaften der Region über Erfolge und Herausforderungen, unter anderem vom Personalrat der Stadt Jena und der Soligruppe „Wir fahren zusammen“, die Tarifverhandlungen der Busfahrer unterstützt. Krisen dürften nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden.

An Infoständen von Gewerkschaften, Vereinen, Bündnissen und Parteien kann man sich informieren. Für kleine und große Kinder gibt es eine Spielstraße und Zuckerwatte. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Montag, 1. Mai, 10.30 Uhr, Johannisplatz