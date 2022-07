Kunst im Tante Irma Museum Hummelshain

Hummelshain. Eckard Weder und Ralf Endres zeigen in Hummelshain „Gemaltes aus der Region“

„Gemaltes aus der Region“ zeigen Eckard Weder (Kahla) und Ralf Endres (Hummelshain) ab Sonntag, 7. August, im Tante-Irma-Museum Hummelshain. Zur Eröffnung der Sonderausstellung werden die Künstler anwesend sein und Gelegenheit zum Kauf ihrer Bilder bieten.

Der Kunstmaler Eckard Weder, der sein Atelier in Kahla hat, wird eine Auswahl thüringischer Kirchen und andere Motive zeigen. Er ist bekannt durch Ausstellungen und seine Teilnahme an Messen und Märkten. Regelmäßig veröffentlicht er Bilder in Amtsblättern.

Der Hobbymaler Ralf Endres zeigt Aquarelle, die in den letzten Jahren entstanden sind. Seine Motive reichen von regionalen Landschaften, Gebäuden und Orten bis hin zu Urlaubsimpressionen und Kreativ-Figürlichem.

Die Sonderausstellung wird bis zum 25. September zu sehen sein. Geöffnet ist es immer sonntags, 14-16 Uhr. Gruppenführungen durch das Museum sind rund um das Jahr auch zu individuell vereinbarten Zeiten möglich. Das TIM ist interaktiv, kinderfreundlich und barrierefrei. Alle Abteilungen sind dank der Firma Schuster Treppenlifte aus Kahla erreichbar über Treppenlifte. Und wie immer im Tante Irma Museum: Groß und Klein dürfen alles nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und ausprobieren – vom kleinsten und leichtesten Spielzeug in der Puppenstube bis hin zum riesigen Kugelkaffeeröster.

Ausstellungseröffnung: Sonntag, 7. August, 15 Uhr, Tante Irma Museum Hummelshain