Kunst, Meinung, Haltung, Fakten

Jördis Bachmann über Demokratie und soziale Medien.

Fakten würden vermehrt angezweifelt, sagte Philipp Schäffler, Kurator einer Philharmonie-Veranstaltung in der Reihe „Der Klang von Jena“. Dabei kooperieren diesmal Wissenschaft und Kunst. Es ist wichtig, dass Wissenschaftler ihre Arbeit durch solche Kooperationsprojekte nach außen tragen. Denn andere trommeln auch laut für ihre Anliegen, wie der in Jena ansässige Verein „Europäisches Institut für Klima & Energie“, der eben kein Institut ist und den menschengemachten Klimawandel leugnet. In diesem Verein haben sich auch Wissenschaftler versammelt.

Der Otto-Normal-Mensch könnte nun grübeln. Wem glauben? Tipp: Es könnte sinnvoll sein, der Mehrheit der Wissenschaftler zu vertrauen, die weltweit forschen. Die sozialen Medien ermöglichen leider, dass Fake-News und Halbwahrheiten sich rasend schnell verbreiten und Spuren hinterlassen. „Ich habe bei Facebook gearbeitet. Heute sitze ich vor Ihnen, weil ich überzeugt bin, dass Facebook gefährlich ist. Es sät Zwietracht und schwächt unsere Demokratie“, sagte die Whistleblowerin Frances Haugen.

Ja, Meinungsfreiheit ist wichtig, keiner sollte Angst haben, eine Meinung zu äußern. Doch Fakten zu verdrehen oder zu leugnen, ist gefährlich. Und an einem Tag wie dem 9. November müssen wir auch darüber nachdenken, wie wir Demokratie schützen können.