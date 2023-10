Kunstaktion stößt auf Widerspruch in Jenaer Politik

Jena. 100 Boote – 100 Millionen Menschen: CDU begründet ihre Ablehnung, AWO begründet, warum es diese Aktion braucht.

Um das Kunstprojekt „100 Boote – 100 Millionen Menschen“ gibt es Aufregung in Jena. Ziel ist auf die Situation von Menschen auf der Flucht, derzeit mehr als 100 Millionen weltweit aufmerksam zu machen. Kritiker bemängeln, dass ausgerechnet mit der Symbolik von Booten ein Bezug auf den maßgeblich durch kriminelle Schleuser organisierten, lebensgefährlichen Seeweg hergestellt wird. Das Thema werde damit zu unreflektiert behandelt.

Ablehnend reagiert die Jenaer CDU auf die Einladung des Awo-Regionalverbandes an den Jenaer Stadtrat, möglichst zahlreich an einer im November stattfinden Veranstaltung teilzunehmen, um Unterstützung und Solidarität zu zeigen. „Angesichts der aktuellen bundesweiten Debatte um aus dem Ruder laufende Zuwanderung, angesichts der Überlastung der Kommunen mit einem erst kürzlich erfolgten Aufnahmestopp für Flüchtlinge in Thüringen und angesichts der endlich auch auf Regierungsebene in Berlin erkannten Notwendigkeit, schärfere Maßnahmen ergreifen zu müssen, mutet der Aufruf geradezu lebensfremd an,“ sagt Jenas CDU-Kandidat für das Oberbürgermeisteramt Stephan Wydra.

Die CDU-Stadtratsfraktion, auf deren Initiative jüngst im Stadtparlament eine Aktuelle Stunde zur Flüchtlingsunterbringung in Jena stattgefunden hat, teilt diese Einschätzung. „Wir halten die Veranstaltung für zu vereinfachend und nicht zielführend im Sinne einer tragfähigen Asylpolitik. Entsprechend werden wir uns daran nicht beteiligen.“ Es gebe bessere Möglichkeiten, die auch die Mehrheit der Bevölkerung mitnehmen, so Vorsitzender Guntram Wothly für seine Fraktion. Nach der Debatte um eine Seenotrettungspatenschaft im Mittelmeer durch die Stadt Jena sei dies ein weiteres falsches Signal.

„Ich kann die Reaktion der CDU gut einordnen und nachvollziehen. Eine Bewertung oder Kommentierung möchte ich jedoch vermeiden“, sagt Awo-Vorstandsvorsitzender Frank Albrecht auf Zeitungsnachfrage. Er verdeutlichte, worum es bei dem Kunstprojekt geht. Entstanden sei die Idee in der Ehrenamtsagentur der AWO in Sachsen-Anhalt. Angeschlossen haben sich dieser Projektidee AWO-Gruppen deutschlandweit.

Ziel: 100 Papierboote aufstellen

Im Rahmen des Projektes ,,100 Boote – 100 Millionen Menschen“ werden Segel für über 100 Millionen Menschen, die sich auf der Flucht befinden, gesetzt. Das Ziel des Projektes ist es bis zum Weltflüchtlingstag, am 20. Juni 2024, einhundert gestaltete Papierboote in Berlin aufzustellen. Menschlichkeit und Solidarität seie die wesentlichen Werte der Awo.

„Wir werden weder durch wegschauen noch Ignoranz etwas am Leid der vielen Menschen, die sich derzeit auf der Flucht befinden verändern“, sagt Frank Albrecht. Vielmehr gehe es darum, sich konstruktiv und natürlich auch kontrovers mit der derzeitigen Situation auf unserer Welt auseinanderzusetzen. Dieser aktuellen Aufgabe trage diese Kunstaktion Rechnung und sie sei keineswegs weltfremd.