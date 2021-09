Kunstprojekt in Jena: Was Techno mit der Treuhand zu tun hat

Jena. Zeiss-Abwicklung und Rave: Was ist der Preis der Lichtstadt Jena?

Das Künstlerinnen-Kollektiv „Panzerkreuzer Rotkäppchen“ (PKRK) lädt im Rahmen seines Projektes „Treuhandtechno Jena“ ins Kassablanca zum „Treuhand-Techno-Salon“ am Freitag, 10. September, 20 Uhr. Zuvor bringt PKRK Zeitzeugen der Treuhandabwicklung des VEB Carl Zeiss mit Techno-Fans im Kassablanca zusammen: Was haben beide gemeinsam? Wie können sie sich begegnen? Was haben die Buhrufe der Demonstrationen vom 5. Januar und 11. September 1990 und vom Februar 1991 gegen die Betriebsabwicklung mit dem Rave zu tun? Was haben die Nachtschichten im Club mit der Arbeitslosigkeit der Eltern zu tun? Was ist der Preis der heutigen „Lichtstadt“ Jena?

Der Abend wird mit einer Performance von PKRK eröffnet, die einen Einblick in die Forschungsarbeit des Kollektivs bietet. PKRK erforscht mit dem vom Bund und von der Rosa-Luxemburg-Stiftung geförderten „Treuhand-Techno“ aus künstlerischer Perspektive die Abwicklung ehemaliger DDR-Betriebe durch die Treuhand und das gleichzeitige Aufkommen der Technokultur. Nach Apolda und Berlin ist Jena die dritte Station des groß angelegten Forschungsprojekts.

DJ Jana und DJ Mikk unterlegen den Abend, wie die Veranstalter sagen, mit „ostiger Technoatmosphäre“.