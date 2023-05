Der Brunnen an der oberen Wasserachse in Jena Winzerla. Für das kunstvolle Geflecht ist die Künstlerin Anne Katrin Altwein verantwortlich. Die Arbeit stammt von 2007.

Jenawohnen lädt zum Kunstrundgang in Winzerla ein

Winzerla. Jenawohnen lädt am Freitag, dem 2. Juni Interessierte zu einem Kunstrundgang über die Wasserachse in Winzerla ein.

Jenawohnen lädt am Freitag, dem 2. Juni Interessierte zu einem Kunstrundgang über die Wasserachse in Winzerla ein. Wie Jenawohnen mitteilte, sei das Wohngebiet mit verschiedenen Kunstwerken zum Thema „Wasser“ geschmückt.

Von einer Quelle oberhalb der Schrödinger-Straße bis zum Flößerbrunnen unterhalb des Stadtbalkons hätten mehrere Künstler dazu Arbeiten geschaffen, die verschiedene Aspekte des Wassers aufgreifen. Entstanden sei dabei das größte geschlossene Kunstensemble der Stadt.

Die Planung der Wasserachse mit Hügeln und Schwüngen stammt aus der Erbauungszeit der Großraumsiedlung in den 1980er Jahren. Ab 2001 wurde die heutige Gestaltung in einzelnen Abschnitten mit verschiedenen Künstlern und Freiraumplanern realisiert.

Auf Einladung von Jenawohnen führt Kunsthistorikerin Doris Weilandt am Freitag, dem 2. Juni Interessierte über die Wasserachse. Treffpunkt ist um 16 Uhr in der Schrödingerstraße an der Brunnenplastik „Sibylle“.