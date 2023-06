Kunststoffe in Energieanwendungen: Jena erhält neues Forschungsinstitut mit Millionen-Etat

Jena. Die Helmholtz-Gesellschaft siedelt ein weiteres außeruniversitäres Forschungszentrum an: Ein Jenaer übernimmt die Führung.

In Jena siedelt sich das zwölfte außeruniversitäre Forschungsinstitut an. Die Friedrich-Schiller-Universität Jena und das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie gründen am 1. Juli 2023 gemeinsam das „Helmholtz-Institut für Polymere in Energieanwendungen“. Ziel ist die Entwicklung von nachhaltigen Polymermaterialien für Energietechnologien, teilte die Jenaer Universität mit.

Das Institut wird ab Oktober 2023 zwei Stockwerke im Neubau des Anwendungszentrums des „Zentrums für Energie und Umweltchemie“ der Universität Jena am Landgrafen-Campus beziehen. Für weitere Projekte des Instituts ist vorgesehen, dass es im Inkubator „lab2fab“ des Technologie- und Innovationsparks Jena, welcher 2024 fertiggestellt sein soll, Flächen anmietet.

Jenaer Professor wird der Gründungsdirektor

Gründungsdirektor und Sprecher ist Ulrich S. Schubert, Professor von der Universität Jena. Co-Sprecherin soll Yan Lu, eine international anerkannte Polymerexpertin werden, die zum Wintersemester eine Professur an der Universität Jena antreten wird.

Das neue Institut wird mit bis zu 5,5 Millionen Euro pro Jahr vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (90 Prozent) und dem Freistaat Thüringen (10 Prozent) gefördert. In der Aufbauphase bis 2028 fördert der Freistaat Thüringen zusätzlich das neue Institut mit über zehn Millionen Euro und übernimmt die Finanzierung der Baukosten der Labore und Büros.

International konkurrenzfähige Forschung als Ziel

„Die im Jahr 2009 an der Universität Jena gestarteten Forschungsaktivitäten im Feld der Polymer-basierten Energiespeicher und -wandler erreichen mit der Einrichtung des Instituts einen nächsten Kulminationspunkt“, sagt Schubert. Nun sei die dauerhafte Involvierung des Bundes bei der Förderung des Standorts Jena in der Energieforschung erreicht. Schubert verspricht sich „signifikante Impulse im Bereich der Energiematerialien zu geben, die zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie auch international konkurrenzfähig sind“.

Das könnte Sie auch interessieren