Kurioses Verschwinden - Polizei stellt Autoschlüssel sicher: Unbelehrbare schließen Auto kurz

Die Polizei in Jena hatte es unter anderem mit mehreren Kellereinbrüchen zu tun. (Symbolbild)

Jena. Hier sind die Polizeimeldungen für die Stadt Jena.

Kurioses Verschwinden

Mehrere Gegenstände, wie eine Mobiltelefonhalterung, ein Ladekabel sowie die Zulassungsbescheinigung entwendeten Unbekannte aus einem Auto, was auf einem Parkplatz Am Anger abgestellt war. Wie die unbekannten Langfinger im Zeitraum zwischen dem 21. Februar und 2. März in das Fahrzeuginnere gelangten, ist nunmehr Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen konnten nicht festgestellt werden.

Ohne Beute entkommen

Mehrere aufgebrochene Keller meldete am Mittwochnachmittag ein Zeuge. Unbekannte hatten im Spitzweidenweg von insgesamt drei Kellerabteilen die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet, sodass es beim Sachschaden blieb.

Polizei stellt Autoschlüssel sicher: Unbelehrbare schließen Auto kurz

Als unbelehrbar stellten sich am Mittwoch zwei Personen heraus. Ein Zeuge teilte einen Transporter mit mehreren metallischen Gegenständen am Stadion mit. Eine Überprüfung ergab zum einen, dass der Transporter seit dem 25. Februar außer Betrieb gesetzt wurde. Zum anderen erschien das Fahrzeug überladen, was eine Wiegung bestätigte. Somit war nicht nur das Fahrzeug überladen, sondern der 28-jährige Fahrer auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeigen gefertigt. Auch der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Knapp drei Stunden später jedoch fiel einer Streifenwagenbesatzung in Lobeda das Fahrzeug abermals auf. Wie sich herausstellte, hatten die beiden Personen das Fahrzeug kurzgeschlossen und so wieder in Betrieb gesetzt. Nunmehr steht der Mercedes, welcher gegen die erneute Benutzung gesichert ist, in Lobeda-Altstadt und es erfolgten weitere Anzeigen gegen den Fahrer sowie seinem Kompagnon.

Tür hält stand

Unbekannte versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Sophienstraße zu verschaffen. Ein Bewohner informierte darüber am Mittwochmittag die Polizei, da er Beschädigungen an der Haustür feststellte. Nach ersten Erkenntnissen versuchten Unbekannte mittels einem unbekannten Werkzeug sich Zutritt zum Haus zu verschaffen, die Tür aber hielt diesem Versuch stand. Trotz dessen ist Sachschaden zu verzeichnen.