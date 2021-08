Ein ähnlicher Lehrgang: Beim Projekt "Digitaler Engel" in Gera werden Senioren im Umgang mit digitalen Endgeräten geschult.

Kurs in Jena: Das Smartphone richtig bedienen

Jena. Erste Schritte für Einsteiger in Jena

Das Seniorenbüro veranstaltet gemeinsam mit dem Landesfilmdienst Thüringen eine Smartphoneschulung für Einsteigerinnen und Einsteiger. Am 8. September, 14 Uhr, und am 24. September, 9.30 Uhr, werden die ersten Schritte zur Bedienung eines Smartphones erklärt. Darüber hinaus gibt es Informationen zu den wichtigsten Funktionen und wie man sie benutzt. Die Schulungen werden im Seniorenbüro in der Goethe-Galerie veranstaltet.

Anmeldung unter 03641/3100092 oder kontakt@seniorenbuero-jena.de