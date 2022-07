Kurzauftritt mit Lucas Cordalis in Jena

Jena. In der Jenaer Goethe Galerie präsentiert der Sänger sein neues Album

Zu einem Kurzauftritt mit Autogrammstunde kommt Lucas Cordalis nach Jena. Er besucht am 26. Juli die Goethe-Galerie.

Nachdem er das neue Soloalbum gemeinsam mit seiner Lebens- und Duett-Partnerin Daniela Katzenberger angekündigt hatte – mit der Single „Wir haben uns sowas von verdient“ – tritt Lucas Cordalis nun solo ans Mikrofon. Am 22. Juli erscheint mit „Lucas Cordalis“ sein neues Album. Bereits wenige Tage später präsentiert er Auszüge in der Goethe-Galerie. Natürlich könnten sich Fans und alle anderen Besucher im Anschluss an den Auftritt ein Autogramm holen oder die CD signieren lassen, teilt das Centermanagement mit.

Dienstag, 26. Juli, ab 14.30 Uhr