Kurzfilme vor der Frontscheibe in Jena

„Kurzfilme dürfen in einem Autokinoprogramm nicht fehlen“ findet Kai Ostermann, Vorsitzender des Film e.V. Jena. Und so lädt der Verein am morgigen Mittwoch zu einem Kurzfilmabend ein, organisiert und kuratiert vom „Cellu l’art Festival“.

Gezeigt werden sieben Filme aus verschiedenen Ländern – heiter, skurril, spannend und auch düster. „My Recurring Dream“ ist eine Reise durch verschiedene Traumlandschaften. Mit Günther, Hinrich und ihren Mopeds geht es auf Tour nach Sardinien. Was passiert, wenn Murmeltiere zu Rächern werden oder ein Protagonist feststellen muss, dass er die falsche Frau unter dem Vollschleier mit nach Hause genommen hat? Mit Reaktionen spielen auch die Umweltanimation „Wrapped“ sowie der Thriller „Aquarium“. Und „Pacalien“ erzählt vom Besuch eines Alpaka-Aliens auf der Erde und seinen schockierenden Erlebnissen hier.

Die Gesamtlänge der aufgeführten Kurzfilm wird 90 Minuten betragen.

Mittwoch, 24. Juni, 21 Uhr, Jenzigweg 33, Einfahrt aufs Gelände ab 20 Uhr möglich; entgegen der üblichen Preisstruktur im Autokino wird es an diesem Abend einen Gesamtpreis pro Auto, unabhängig von der Anzahl der Insassen geben. Tickets für 15 Euro pro Fahrzeug nur online unter www.autokinojena.de