Jena. Aktuell wird die Zahl der Infektionen verzögert gemeldet, da die Labore überlastet sind. Ein Unterstützungsantrag an die Bundeswehr ist gestellt.

Labore für Coronatests überlastet - Jena fordert Hilfe der Bundeswehr an

Für Jena wurden 24 SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. 2 Personen konnten als genesen eingestuft werden.

Es gibt derzeit einen Meldeverzug von Infektionen durch die Überlastung der Labore. Deshalb geht der Fachdienst Gesundheit von tatsächlich höheren Zahlen aus.

Unterstützungsantrag an Bundeswehr gestellt

Zur Entlastung des Personals in Pflegeheimen wurde ein Unterstützungsantrag an die Bundeswehr gestellt. Aktuell gibt es 323 aktive Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 176,4. 1710 Menschen befinden sich in Quarantäne. Alle Informationen im kostenlosen Corona-Liveblog

