Lachen in schweren Zeiten in Jena

Jena. Der Karnevalsclub bereitet Mitarbeitern der Jenaer "Lebenshilfe" eine Freude.

Auch in schwierigen Zeiten bleibt es wichtig, Freude zu verbreiten, und so konnte der Jenaer Karnevalsclub 1953 e.V. am Dienstag eine gelungene Abwechslung in die Werkstätten der Lebenshilfe Jena in Drackendorf und am Flutgraben bringen.

Mit sieben bunten Programmen, die jeweils etwa 40 Minuten umfassten, bereiteten die Jenaer Narren den Mitarbeitern ein wenig Freude. „Viele der Mitarbeiter haben uns schon erwartet. Gerade in den letzten zwei Jahren musste auch bei der Lebenshilfe auf viel verzichtet werden. Gern kommen wir auch in der neuen Session wieder, denn unsere Besuche bei der Lebenshilfe Jena haben Tradition“, sagt der Karnevelsvereinspräsident, Thomas Hempel.