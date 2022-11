Ladendieb lässt in Jena seinen Ausweis zurück

Jena. Als er einem Ladendetektiv entkommen wollte, verlor der Langfinger seinen Rucksack.

Ein Ladendetektiv hat am Montagnachmittag (28.11.2022) einen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt An der alten Post in Jena bemerkt. Nachdem der Dieb mehrere Gegenstände in seine Jacke und seinen Rucksack gesteckt hatte, durchquerte er den Kassenbereich, ohne die Waren zu bezahlen.

Der Detektiv sprach den Mann daraufhin an. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden. Der Dieb habe sich losreißen und flüchten können. Dabei verlor der Mann sowohl seinen Rucksack als auch seinen Ausweis.

Damit konnte die Polizei den 41-Jährigen ermitteln. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

