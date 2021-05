Ladendieb versteckt sich im Keller - Unfall mit fast 2 Promille - Drei Einbruchsversuche

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzlanid-Kreis

Ladendieb versteckt sich vergeblich im Keller

Gegen 12:30 Uhr meldete sich eine Mitarbeiterin eines Supermarktes am Salvador-Allende-Platz in Jena. Die Freu teilte mit, dass soeben ein Mann in dem Markt einen Diebstahl begangen hat. Als er durch Zeugen angesprochen wurde, flüchtete der Mann und verschwand in einem nahegelegenen Hauseingang. Als die eingesetzten Kräfte vor Ort waren, konnten sie den 34-jährigen polizeibekannten Mann im Keller eines Wohnhauses feststellen. Bei der Durchsuchung der Person wurde ein Pfefferspray und diverses Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt.

Für den kleinen Hunger zwischendurch

Zwei Packungen Bierschinken und zwei Haselnussriegel waren die große Ausbeute eines 39-jahre alten Ladendiebes in Hermsdorf. Am Donnerstagabend steckte sich der Mann seine Beute ein und wollte den Kassenbereich, ohne zu zahlen, passieren. Eine Kundin beobachtete dies und informierte die Mitarbeiter des Marktes, sodass der Mann seine gestohlenen Lebensmittel zurückgeben musste und eine Anzeige, sowie ein Hausverbot für den Markt erhielt.

Mit fast 2 Promille Unfall im Kreisverkehr gebaut

Ein VW und ein Opel trafen sich am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr in Hartmannsdorf. Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr die Straße Am Bahnhof und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des Opel-Fahrers, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kollidierten die beiden Pkw miteinander, wobei glücklicherweise nur Blechschaden entstand. Während der Unfallaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass der 62-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, da er beim Test eine stolze 1,94 Promille anbot.

Drei Einbrüche scheitern in Jena

Unbekannte versuchten drei Einfamilienhäuser im Bereich der Wackenroderstraße in Jena aufzuhebeln. Wie ein Zeuge der Polizei am Donnerstag mitteilte, erkannte er Hebelspuren an seiner Hauseingangstür. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen stellten diese fest, dass noch zwei weitere Häuser versucht wurden aufzubrechen. Der oder die Täter scheiterten allerdings an den stabilen Türen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder davon ziehen mussten.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen