Landesregierung unterstützt ausschließlich Jena

Jena/Erfurt. Zukunftszentrum: Stadt Jena erfüllt nach Angaben des OB alle geforderten Kriterien

Im Standortwettbewerb für das Zukunftszentrum wird die Landesregierung ausschließlich Jena unterstützen. Das sagte Regierungssprecher Falk Neubert am Dienstag in Erfurt. Auch wenn das Kabinett am 12. Juli sich für Jena entschied, halten Eisenach sowie Mühlhausen und Eschwege an ihrer Bewerbung fest.

Jena erfülle alle notwendigen Kriterien, die in der Ausschreibung vorausgesetzt wurden, sagte OB Thomas Nitzsche (FDP). Er nannte sieben Gründe, die für Jena als Standort des „Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ sprechen würden: exzellente wissenschaftliche Strukturen vor Ort, hervorragende Vernetzung ins östliche Europa, erfolgreiche Wirtschaftstransformation, Zurückdrängung des Rechtsextremismus, gelebte Bürgerbeteiligung, idealer zentrumsnaher bis 2028 entwickelbarer Standort und die erforderliche Unterstützung der Landesregierung. Der Projektleiter der Jenaer Bewerbung, Martin Fischer, bezeichnete den Eichplatz als idealen Ort für das Zentrum. Kristallisationspunkt demokratischer Auseinandersetzung, funktionierende Bürgerbeteiligung und öffentlicher Raum im Herzen der Stadt seien die Gründe und würden den Anforderung des Bundes entsprechen.

Das Zukunftszentrum soll bis 2028 in einer ostdeutschen Stadt entstehen und Forschung, Begegnung und Ausstellungen zu Fragen der Transformation ermöglichen. Damit verbunden sind Investitionen von über 200 Millionen Euro und 200 Arbeitsplätze. Die Bundesregierung will mit dem Zentrum die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen würdigen. Die Bewerbungsphase läuft bis Ende September.