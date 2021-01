Landessternwarte: Über 8000 potenzielle Gefahren für die Erde beobachtet

Tautenburg Eine Rekordzahl an jährlichen Messungen ist in Tautenburg erzielt worden. Mehr Messungen als alle anderen europäischen Observatorien.

Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde es mal wieder knapp für unsere Erde. Zumindest in kosmischen Distanzen gedacht. Erst im September des vergangenen Jahres passierte ein mehrfamilienhausgroßer Asteroid mit der Bezeichnung "2011 ES4" in etwa einem Drittel mittlerer Monddistanz unseren Planeten. Weltweit spüren Astronomen solchen Himmelskörpern nach, um ihre Bahnen und eventuelle Gefahren für die Erde vorauszuberechnen.

Seit 2012 beteiligt sich auch die Thüringer Landessternwarte in Tautenburg an einem globalen Programm zur Identifikation und Verfolgung von Kleinkörpern im Sonnensystem, die der Erde gefährlich nahe kommen könnten. Solche Objekte werden als Neos (Englisch: near earth objects - erdnahe Objekte) bezeichnet. Wie die Landessternwarte mitteilt, konnten im vergangenen Jahr dank zuverlässiger Technik und gutem Wetter mehr als 8000 Asteroiden-Positionen bestimmt werden. Damit hat die Thüringer Landessternwarte erstmals die größte jährliche Zahl von Messungen unter den europäischen Observatorien erzielt, die sich am Asteroidenprogramm beteiligen.

Kleiner Asteroid verfehlt Erde nur um 3000 Kilometer

Aus der Vielzahl von Beobachtungen seien zwei Fälle hervorzuheben, für die Tautenburger Beobachtungen ausschlaggebend waren. Ende April 2020 seien Aufnahmen eines nur metergroßen Asteroiden gelungen, mit deren Hilfe ein Zusammenstoß des Kleinkörpers mit der Erde ausgeschlossen werden konnte. Ein ähnlicher Fall ereignete sich Mitte August, als ein ebenfalls kleiner Asteroid die Erde nur um circa 3000 Kilometer verfehlte.

Die Beobachtungen erfolgten seit drei Jahren in Kooperation mit der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Dank der Positionsmessungen, die noch im Laufe der Nacht an die Partnereinrichtungen übermittelt werden, können die Bahnen der Himmelskörper genauer bestimmt und mögliche Neos identifiziert werden. Die ESA habe eine Verlängerung des Vorhabens um weitere drei Jahre beschlossen, heißt es abschließend in einer Mitteilung.