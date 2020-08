Seit 50 Jahren in Jena: Die Gaststätte ohne Trinkgeld

Jena. Jenaer Landgaststätte am Goethepark in Drackendorf wird seit nun 50 Jahren von Familie Brockmöller geführt.

Sie ist vielleicht die einzige Gaststätte in Jena, die seit einem halben Jahrhundert von ein und derselben Familie geführt wird. Tatsächlich ist die Landgaststätte am Goethepark in Drackendorf seit genau 50 Jahren in der Hand von Familie Brockmöller. Und das soll auch so bleiben, wie alle Familienmitglieder betonen. Eigentlich Grund zum Feiern. Wenn nur nicht Corona wäre. „Wir werden aber nächstes Jahr die 50 Jahre richtig schön feiern", verspricht Roy Brockmöller.