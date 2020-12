Landrat im Saale-Holzland zieht trotz Corona positive Bilanz

Die Corona-Pandemie habe zwar auch im Saale-Holzland-Kreis im öffentlichen Leben tiefe Spuren hinterlassen, ungeachtet dessen habe sich der Kreis aber weiter positiv entwickeln können, lautet das Resümee von Landrat Andreas Heller (CDU) zum Jahr 2020. So habe man wichtige Projekte abschließen oder auf den Weg bringen können. „Man sollte ungeachtet der schwierigen Zeit weiterhin Optimismus ausstrahlen.“

Sei man Anfang 2020 noch völlig normal in das Jahr gestartet, so habe es ab Anfang März eine tiefe Zäsur gegeben. „Fast alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden, ich denke nur an die Jobmesse in Hermsdorf, die Gedenkfeier im Leubengrund, die Wanderungen oder an das 30. Pfälzer Weinfest in Bad Klosterlausnitz.“ Persönlich sei für ihn besonders schmerzlich gewesen, dass die Maibaumsetzen fast alle abgesagt werden mussten. „Ich setze seit meinem 14. Lebensjahr den Maibaum in meinem Heimatort mit, es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass diese Veranstaltung abgesagt werden musste.“ Er sei aber zuversichtlich, dass die jahrhundertealte Tradition im neuen Jahr fortgesetzt werden könne.

Ähnliches hoffe er für die Jobmesse in Hermsdorf, die man im kommenden Jahr mit der Agentur für Arbeit, dem Jobcenter und der Stadt organisieren wolle.

Mit der Einweihung des neuen Bettenhauses der Waldkliniken Eisenberg am 10. September sei für ihn persönlich ein ganz großer Traum in Erfüllung gegangen, so der Landrat. „Es war ein sehr langer Weg, um dorthin zu kommen. Es bedurfte vieler Abstimmungen im Kreistag, im Klinikum, in den Ministerien. Es ist schön, dass wir dieses Projekt hinbekommen haben.“

Wegweisend für die Zukunft sei auch das Richtfest des Unternehmens Böttcher am 9. Oktober in Zöllnitz gewesen. „Ich habe mich gefreut, dass es 2020 gelungen ist, gemeinsam mit der Stadt Jena ein solches Projekt auf den Weg zu bringen. Allein hätten weder Jena noch der Kreis die Kraft gehabt, so ein Vorhaben umzusetzen.“

Die Übergabe der sanierten Stützmauer nebst Kreisstraße in Hellborn oder die Freigabe der Kreisstraße Lehesten-Rödigen sei ein Zeichen gewesen, dass man auch kleinste Orte nicht vergesse. „Klar ist natürlich, dass bei der Erneuerung der Kreisstraßen noch jede Menge Arbeit vor uns liegt.“

Als beispielgebend, dass der Kreistag nahezu geschlossen wichtige Entscheidungen treffen kann, bezeichnete Andreas Heller den abgeschlossenen Vertrag mit der Stiftung Leuchtenburg. „Das war eine sehr gute Arbeit und eine vernünftige Entscheidung.“

Als einen großen Verlust bezeichnete der Landrat den Tod von Orje Zurawski. Man habe im Juli Abschied von einem großartigen Menschen nehmen müssen.

Im Jahr 2020, so Andreas Heller, habe man auch die Erkenntnis gewonnen, dass viele Präsenztermine auch per Telefon- und Videokonferenz abgearbeitet werden könnten und dass man trotz der Einschränkungen wegen Corona als Verwaltung für die Bürger hocheffizient zur Verfügung stehen könne. „Die telefonischen Bürgersprechstunden des Landrates haben sich bewährt und indem die Bürger sich mit ihren konkreten Anliegen telefonisch oder schriftlich an die Ämter gewandt haben, konnten die Themen schneller und besser bearbeitet werden.“