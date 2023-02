Landratsamt Eisenberg: Einlass nur nach Klingeln

Eisenberg. Zutritt zum Eisenberger Landratsamt nur noch nach Rücksprache: Schließsystem mit Gegensprechanlage installiert

Am Haupteingang zum Schloss Christiansburg in Eisenberg (Haus I) ist ein Schließsystem mit Gegensprechanlage installiert worden. An den einzelnen Gebäuden des Landratsamtes wurde bereits vorher eine Schließanlage mit Gegensprechfunktion eingebaut.

Wie das Landratsamt informiert, können Besucher mit einem vorab vereinbarten Termin am Eingang die Ruftaste der Information oder des betreffenden Bereichs drücken und werden eingelassen.

Außerdem gibt es Ruftasten für den Veranstaltungsraum „Kaisersaal“ und die Sitzungszimmer. Bei Sitzungen von Ausschüssen, des Kreistages und anderen Beratungen wird die Eingangstür am Landratsamt weiterhin offenstehen.

Grundsätzlich gilt: Das Landratsamt ist für den geregelten Besucherverkehr geöffnet, das heißt eine persönliche Vorsprache ist prinzipiell möglich – allerdings nur, wenn zuvor ein Termin vereinbart wurde. Dies gilt für alle Ämter und Räumlichkeiten im Schloss Christiansburg. Allgemeine Anfragen sollten Bürgerinnen und Bürger telefonisch an das Servicecenter richten (Nummer: 115).

Anliegen am besten schriftlich oder telefonisch übermitteln

Termine für die Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisbehörde gibt es weiterhin über die Internetseite des Landkreises. Termine für einzelne Ämter sowie eine Übersicht und Kontaktdaten gibt es auch online.

Das Landratsamt empfiehlt Bürgerinnen und Bürgern, Anliegen wenn möglich telefonisch, schriftlich per E-Mail an Poststelle@lrashk.thueringen.de oder per Post zu erledigen.