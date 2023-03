Landtag spricht über Stiebritzer Turnhalle

Die Turnhalle der Grundschule „Talblick“ in Stiebritz

Stiebritz. Der Linke-Abgeordnete Markus Gleichmann will mit einer Anfrage im Landtag mehr über den aktuellen Stand rund um die gesperrte Turnhalle in Stiebritz erfahren.

Der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Linke) will mit einer mündlichen Anfrage bei der Plenarsitzung in der kommenden Woche die Situation rund um die wegen Baumängeln gesperrte Turnhalle der Stiebritzer Grundschule „Talblick“ thematisieren.

So will Gleichmann von der Landesregierung erfahren, wie der aktuelle Stand bei der Fördermittelbewilligung für einen Ersatzneubau ist und was zu den Verzögerungen bei dieser geführt hat. Zuletzt hatte es darüber Streit zwischen Land und dem Saale-Holzland-Kreis als Schulträger gegeben.

Kann schneller gebaut werden?

Gleichzeitig will Gleichmann wissen, ob der Saale-Holzland-Kreis bei der Stiebritzer Turnhalle und bei weiteren Projekten Verstöße gegen vergaberechtliche Vorschriften begangen hat. Dies will Gleichmann auch bei einer Kreistagsitzung Ende März erfragen. Dort ist er Vorsitzender der Fraktion Linke/Grüne.

Der Landtagsabgeordnete Markus Gleichmann (Linke) Foto: Sascha Fromm

Von der Landesregierung will Gleichmann indes zusätzlich wissen, ob die neue Stiebritzer Turnhalle schneller gebaut werden kann als bislang geplant. Der Saale-Holzland-Kreis hatte zuletzt mitgeteilt, dass mit einem Baubeginn frühestens Mitte 2024 und einer Fertigstellung Ende 2025 zu rechnen ist.

„Wichtig scheint mir insbesondere die Frage, wie der Neubau beschleunigt werden kann, denn die Aussicht auf 2025 ist für alle sicher sehr unzufriedenstellend“, so Markus Gleichmann.

