Laufwillige Blutspender werden wieder gesucht in Jena

Jena . Firmenlauf-Schirmherr Tobias Wolfrum eröffnet Blutspende-Aktion am UKJ. 100 Startplätze für den 12. Jenaer Firmenlauf im Mai sind verfügbar.

Die traditionelle Kooperation wird fortgesetzt: Auch in diesem Jahr haben laufbegeisterte Blutspender ab sofort wieder die Möglichkeit, mit ihrer Blutspende am Universitätsklinikum Jena (UKJ) doppelt Gutes zu tun. Denn damit helfen sie nicht nur den Patienten des Jenaer Klinikums, sondern damit können sie sich auch einen von 100 Startplätzen für den 12. Jenaer Firmenlauf am 24. Mai sichern.

Am Montag hat Tobias Wolfrum, Geschäftsführer der Stadtwerke Jena GmbH und gleichzeitig Schirmherr des diesjährigen Firmenlaufs, die Gutschein-Aktion eröffnet. „Der Firmenlauf ist inzwischen einer der wichtigsten sportlichen Ereignisse für Jena und die Region. Viele hundert laufbegeisterte Sportlerinnen und Sportler stellen sich der Herausforderung, gemeinsam an diesem großartigen Ereignis teilzunehmen. Große und kleine Mannschaften gehen an den Start und werden während des Laufs zu einer riesigen Mannschaft, die sich stark macht für einen guten Zweck“, so Tobias Wolfrum.

Jeden Tag werden am UKJ mehr als 100 Blutprodukte benötigt, um die kleinen und großen Krebspatienten, aber auch Patienten bei größeren Operationen oder nach schweren Unfällen versorgen zu können. „Gerade in den kalten Wintermonaten merken wir einen Spendenrückgang. Deshalb freuen wir uns regelmäßig über jeden Spender“, sagt Silke Rummler, Geschäftsführerin des Instituts für Klinische Transfusionsmedizin Jena gGmbH am UKJ.

Blut spenden und damit an der Aktion teilnehmen kann jeder gesunde Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren, der gesund ist und mehr als 50 Kilogramm wiegt. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um eine telefonische Anmeldung unter 03641/939 39 39 gebeten.

Der Jenaer Firmenlauf ist am 24. Mai. „Die nunmehr 12. Ausgabe des Firmenlaufs in unserem schönen Jena zeigt, dass sich die Kombination aus Laufen, Spaß haben und gutes Tun absolut etabliert. Gerade der dritte Aspekt ist uns als Organisatoren besonders wichtig, da wir uns zum Ziel gesetzt haben, mit dem Lauf auch Jenaer Projekte beziehungsweise Ideen eine Plattform zu geben, die sonst im Alltag schnell übersehen werden. Die Blutspende des UKJ ist so ein Projekt und wir freuen uns sehr, dass wir die Blutspende aktiv unterstützen können. Dies ist uns sehr wichtig und wir hoffen, dass viele Firmen die Möglichkeit dem Motto ,Spende Blut – bekomme einen Startplatz’ folgen werden“, so Timo Jahn, Geschäftsführer der Laufservice Jena GmbH und Organisator des Firmenlaufs.

Getreu dem Motto „JenasFirmenLaufen“ sind alle Firmen, Institutionen und Behörden, aber auch Vereins- und Freizeitmannschaften aufgerufen, beim Jenaer Firmenlauf zusammen eine rund fünf Kilometer lange Strecke zu bewältigen.

Blutspende am UKJ, Bachstraße 18 (Zugang über Carl-Zeiss-Platz 8): Montag, Mittwoch und Freitag 7.30 bis 14.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag 11.30 bis 18.30 Uhr. www.blut-ist-leben.de