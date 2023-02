Lebenslanges Lernen: Die Jenaer VHS arbeitet mit der Arbeitsagentur zusammen

Jena. Die Volkshochschule Jena und die Agentur für Arbeit wollen gemeinsam Beratungsangebote für Aus- und Weiterbildung schaffen.

Anfangen und schauen, was wird. Das ist der Plan für die neue Kooperation zwischen der Volkshochschule (VHS) Jena und der Agentur für Arbeit. Die beiden Partner wollen gemeinsame Zielgruppen erreichen und Beratungsangebote für Aus- und Weiterbildungen schaffen.

Die Agentur für Arbeit Jena will bei offenen Terminen zu bestimmten Themen und Einzelgesprächen im Anschluss an Veranstaltungen oder zu eigenen Terminen Menschen erreichen. Das Angebot richtet sich an alle, die sich im Berufsleben befinden und sich weiterbilden oder den Beruf wechseln wollen oder vor Beginn ihrer Arbeitszeit stehen. Um die Hemmschwelle, die es für viele vor dem Gang in ein Jobcenter gebe, zu umgehen, stellt die VHS ihre Räume bereit, sagt Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Ost.

Intern gebe es Absprachen, die Beratungen auch bestehenden Klassen der VHS anzubieten, sagt Christian Ziege, stellvertretender Leiter der VHS Jena. Den Lehrkräften falle immer wieder die Nachfrage nach Beratungsmöglichkeiten bei der Schülerschaft auf, vor allem bei Menschen mit Migrationshintergrund oder Personen, die einen Schulabschluss über die VHS anstreben. „Das sind Zielgruppen, die das sehr dankbar aufnehmen werden“, sagt Ziege.

Besonders geeignet sei die VHS als Veranstalterin, da sie Empfängerin der Bildungsprämie des Bundes war. Die Möglichkeit, finanzielle Mittel an Bedürftige weiterzugeben, habe die VHS zu einer etablierten Anlaufstelle für Beratungen gemacht, sagt Angela Anding, Leiterin der VHS Jena. Nachdem diese Förderung 2021 ausgelaufen war, wolle man ein konstantes Angebot schaffen.

Die ersten offenen Beratungstermine sind am Donnerstag, 23. März, 10 bis 12 Uhr, zum Thema gesundheitliche Probleme und am Donnerstag, 11. Mai, 16 bis 18 Uhr, zum Thema Weiterbildung und Quereinstieg. Interessierte können sich bei der VHS kostenlos für die Veranstaltungen anmelden.