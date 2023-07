LED-Beleuchtung für Feuerwehren des südlichen Saaletaals

Kahla. Die Stadt Kahla sowie 13 Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal“ haben ein neues LED-Beleuchtungssystem bekommen.

Die Stadt Kahla sowie 13 Kommunen der Verwaltungsgemeinschaft „Südliches Saaletal“ haben für die ehrenamtlichen Feuerwehren jeweils ein neues LED-Beleuchtungssysteme im Wert von ca. 1.100 Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Gesponsert wurden die Systeme von der Sparkassenversicherung. Durch die neuen LED-Beleuchtungssysteme soll die Einsatzfähigkeit der Feuerwehren gestärkt und der kommunale Haushalt entlastet werden.

Übergeben wurde die neue Ausrüstung durch Bernd Lohmann und Christoph Bauer von der Sparkassenversicherung im Feuerwehrgerätehaus in Kahla. „Die Aufgaben der Feuerwehren werden immer vielseitiger und anspruchsvoller. Daher hat sich die Sparkassenversicherung entschlossen, die Feuerwehren mit einem weiteren hochwertigen Ausrüstungsgegenstand zu unterstützen: Einem tragbaren, akkubetriebenen LED-Beleuchtungssystem“, so Lohmann. „Die multifunktionalen LED-Beleuchtungssysteme kommen immer dann zum Einsatz, wenn es mit der Lichtversorgung schwierig wird. Bei Einsätzen, bei denen die Stromversorgung eine Herausforderung ist und in unwegsamem Gelände, schaffen diese akkubetriebenen, leistungsstarken Geräte Abhilfe. Einsatzstellen können mit den LED-Handscheinwerfern ohne zusätzliche Stromquellen optimal ausgeleuchtet werden“, ergänzte Bauer. Stellvertretend für alle bedachten Kommunen dankte der Bürgermeister der Stadt Kahla, Jan Schönfeld, der Sparkassenversicherung für die Partnerschaft und ihre Unterstützung der Kameraden in den freiwilligen Feuerwehren.

Die Sparkassenversicherung plant bis 2026 über 800 versicherte Kommunen mit einem kostenlosen LED-Beleuchtungssystem auszustatten - sie investiert damit circa 1,0 Millionen Euro in diese Maßnahme der Feuerwehrförderung.