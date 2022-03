Die Mitglieder des Vorstandes der Jenziggesellschaft sind happy. Die Figur des Nothosaurus am Saurierpfad war vor Wochen von Rowdys zerstört worden. Dank Spenden ist die Figur wiederaufgebaut und an seinem Platz montiert worden.

Lehrpfad in Jena: Wiedergeburt des Nothosaurus

Jena. Jenaer Reptilien-Figur war vor Weihnachten zerstört und ist nun dank Spenden repariert worden

Das Nothosaurus hat seinen Platz am „Saurierpfad“ unterm Jenzig-Gipfel wieder eingenommen. Drei Tage vor Weihnachten 2021 war die Nachbildung des Urzeit-Reptils von Rowdys zerstört und den „Nase“ genannten Hang hinabgeworfen worden. Umso mehr freute sich der Vorstand der Jenziggesellschaft, jetzt den vollendeten Wiederaufbau vermelden zu können.

Kinder schlachteten ihre Sparbüchse, um den Saurier zu heilen

Vorsitzender Hans-Joachim Ratzenberger berichtete, dass 4500 Euro an Spenden für die Saurier-Rettung eingegangen waren, unter anderem von der Sparkasse Jena – Saale-Holzland, vom Förderverein Lauf- und Wanderparadies, von den Turmbläsern, vom Basketball-Fan-Verein Jenensair und der Firma Somengo. Auch die privaten Spender seien wichtig gewesen. Den Vorstand berührte zum Beispiel sehr die Mail von den Kindern Hermine (5) und Willi (11), die mitteilten, dass sie ihre Sparbüchse um 10,50 Euro erleichtert haben für die Saurier-Rettung.

Nach Einschätzung von Hans-Joachim Ratzenberger ist der Spenden-Betrag in der Summe derart ordentlich, dass das Geld für die Gestaltung eines Zeitstrahls an der Station 3 des Lehrpfades und für die Erweiterung eines geologischen Aufschlusses reichen wird. Ratzenberger ist sich sicher, dass die Reparatur durch die Firma DWS in Mattstedt günstiger kam als die Neuherstellung bei einer polnischen Spezialfirma. Zumal: Man habe eine Flosse des Reptils später noch wiedergefunden und einige Ersatzzähne implantieren können.

Am 28. Oktober 2018 war der mittlerweile sehr gut angenommene Lehrpfad mit zehn Stationen eröffnet worden. Nothosaurus steht an Station 8.