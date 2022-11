Leichter Anstieg von Infektionen mit Covid im Saale-Holzland

Eisenberg. Gesundheitsamt hat 134 Fälle im Saale-Holzland erfasst

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen, teilt das Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises mit. So seien dem Gesundheitsamt in der Zeit vom 19. bis 25. November 134 Corona-Fälle gemeldet worden, in der Vorwoche seien es 122 gewesen. Von den 134 Meldungen gehen demnach 129 auf positive PCR-Testungen zurück und fünf auf Antigen-Schnelltests.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist damit von 130 auf 154 gestiegen. Darunter sind allerdings nur positive PCR-Tests berücksichtigt und nicht die ebenfalls gemeldeten Schnelltests. Seit Beginn der Pandemie sind dem Gesundheitsamt 37.866 Corona-Fälle gemeldet worden.

Derzeit werden 12 Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Erkrankungen im Krankenhaus behandelt, eine Person davon auf der Intensivstation.