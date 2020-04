Demo in der Karl-Liebknecht-Straße am 11. April vor fünf Jahren zur Erinnerung an den Todesmarsch der Buchenwald-Häftlinge. Menschen aus Jena hatten seinerzeit 20 große Schilder mit Originalzitaten der Augenzeugen auf der Todesmarsch-Strecke in Jena-Ost getragen.

Leidenszug durch Jena, wie er nicht schlimm genug zu schildern ist

Heute vor 75 Jahren. Eine Augenzeugin berichtet von diesem Tag: „Mein Bruder zog mich aufgeregt die Schlippenstraße hinauf zu unserem Spielplatz. Dort oben zog eine endlose Kolonne Menschen vorbei, gehetzt von bewaffnetem deutschen Militär und kläffenden Hunden. Ich sah die sich mühsam voranschleppenden, erschöpften Menschen in gestreifter Einheitskleidung. Und dann sah ich das Entsetzliche: Gleich hinter der Spielplatzabgrenzung lagen drei dieser Menschen in ihrem Blut. Sie hatten sich wohl zum Ausruhen auf die Eisenstangen gesetzt und waren erschossen worden. Sie waren hintenüber gefallen, lagen auf unserem Spielplatz.“

Bis zu 5000 Menschen

Was die Augenzeugin Anneliese B. damals als Kind mitansehen musste, waren mehrere Tausend elende Menschen aus Polen, Tschechien, Russland, Bulgarien und anderen Ländern, auch viele Deutsche. Es war der letzte „Todesmarsch“ aus dem KZ Buchenwald. Das war im Frühjahr 1945 wegen der vorrückenden Fronten auf dem immer kleiner gewordenen Terrain der NS-Herrschaft zum größten KZ aufgebläht worden. Anfang April kam dann der Befehl zur totalen Evakuierung des Lagers – es gab ja noch ein paar „funktionierende“ KZs weiter südlich (Flossenbürg, Mauthausen, Dachau), Tag für Tag wurden Kolonnen von ein paar Tausend Häftlingen zusammengetrieben und in Marsch gesetzt. Zu allerletzt verließen gegen 18 Uhr am 10. April 4000 bis 5000 Menschen und über 120 Mann schwerbewaffnete SS mit Hundestaffeln den Appellplatz durch das Eingangstor in Richtung Weimar, Jena und weiter. Vor ihnen lagen bis zur Jenaer Stadtgrenze: sieben Kilometer Fußmarsch zum Güterbahnhof Weimar, stundenlanges Warten in der Nacht, dann reingejagt in einen Güterzug mit 60 Viehwaggons, in jedem 100 Mann eingepfercht, ohne Licht und Luft, morgens dann auf den Schienen bis kurz vor Großschwabhausen, wo US-Tiefflieger Lok und Kesselwagen außer Gefecht setzten. Stundenlang eine Art Klein-KZ neben der Bahnlinie, dann der Befehl zum Fußmarsch: mitten durch das Dorf, durch Felder und Wald bis zur Fernstraße 7 im Mühltal. Und hinein in die Stadt, vermutlich auf zwei oder mehr Routen, und über das Nadelöhr Camsdorfer Brücke in die Bürgelsche (heute Karl-Liebknecht-)Straße in Jena-Ost.

Entlang dieser Route eine endlose Kette von Misshandlungen und Mordaktionen, wenn einer nicht mehr konnte oder zu fliehen versuchte. In Jena konnten zwischen Camsdorfer und Gemdenbachbrücke eine ganze Kette von Tat- und Mordorten identifiziert werden, allesamt Schandmale des NS-Terrors mitten in unserer Stadt.

Der Jenaer Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“ hat mehrfach schon, jeweils am 11. April 2013 und 2015, an diese letzten Verbrechen der NS-Herrschaft in Jena erinnert: mit Vorträgen, einem Fahrradkorso entlang der Strecke, mit einer großen Straßenaktion in Jena-Ost. Zu den zentralen Veranstaltungen in der Gedenkstätte Buchenwald, die dieses Jahr am 5. April stattfinden sollte, hatte die Gruppe zu einer gemeinsamen Gedenkfahrt eingeladen. Mehr als 20 große Schilder mit Zitaten von Zeitzeugen wollten sie dort auf den Appellplatz mitnehmen, als schweigende Demonstration, um zu zeigen, wie die Befreiung des Lagers und der zeitgleiche Todesmarsch durch Jena im Zusammenhang erinnert werden sollen. All das musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Zeichen aufklärender Erinnerung vonnöten

In Jena weisen entlang der Strecke schwarze Plaketten auf den letzten Buchenwald-Todesmarsch hin, auch das Denkmal am Heinrichsberg ist ein Platz des Gedenkens. Aber dort wird nichts erzählt, es fehlt an Aufklärung. Deshalb hat der Arbeitskreis an die Stadt appelliert, an einem der konkreten Orte des Verbrechens, etwa bei der Camsdorfer Brücke oder beim Spielplatz an der Schlippenstraße, ein Zeichen der aufklärenden Erinnerung zu stiften, an den Tag, als das KZ Buchenwald mitten in unserer Stadt war. Der Vorschlag fand bisher nicht die gebotene Unterstützung. Aber das sollte nicht das letzte Wort gewesen sein.

Unser Gastautor Wolfgang Rug ist Mitstreiter im Jenaer Arbeitskreis „Sprechende Vergangenheit“