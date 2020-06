Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitfaden: Jena hat einen Kinderschutzordner veröffentlicht

Mit Blick auf das Kindeswohl geht es darum, Erzieherinnen und Tagesmütter in die Lage zu versetzen, Auffälligkeiten zu erkennen: Die Stadt Jena hat einen Kinderschutzordner veröffentlicht, der in diesem Jahr an alle Kindergärten und Kindertagespflegestellen verteilt wird. Dass das Thema mit den Vorfällen in Münster eine traurige Aktualität erfährt, daran erinnert Familiendezernent Eberhard Hertzsch (parteilos).

„Es geht um Mut, bestimmte Dinge anzusprechen, bei denen man sonst vielleicht aus Höflichkeit schweigen würde“, sagt Hertzsch. Nicht immer sind blaue Flecken das einzige Alarmsignal. Häufig ist auch ein verändertes Verhalten ein Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt. In Jena finden seit zwei Jahren Schulungen für Pädagogen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen statt. Die Schulungen schärfen den Blick auf Ressourcen und Risiken und stärken die eigene Handlungssicherheit, wenn es darum geht, Hinweise auf Kindeswohlgefährdung zu erkennen und einzuschätzen. Der Ordner versammelt die Ergebnisse und solle sukzessive erweitert werden. „Uns geht es um die Prävention. Deswegen bieten wir Fort- und Weiterbildungen an“, sagt die Kita-Fachberaterin Sandra Wiegand, die gemeinsam mit Yvonne Hoyer-Bachmann vom Netzwerk Frühe Hilfen die Schulungen initiierte. Die Fachdienstleiterin Jugend und Bildung, Christine Wolfer, erinnert daran, dass jeder Kindergarten in Jena mittlerweile einen Kinderschutzbeauftragten habe.

Eberhard Hertzsch betont, dass die Stadt keine Statistik über Missbrauchsfälle führe. Mitarbeiter seien angehalten, bei Verdachtsfällen Anzeige zu erstatten. Hertzsch erinnert an seine Zeit als Leiter des Jobcenters. Auch dort habe der Ermittlungsdienst reagiert, wenn das Kindeswohl gefährdet schien. „Es geht um einen effektiven Kinderschutz“, sagt auch Beate Bütters, Leiterin des Fachdienstes Jugendhilfe. Der Kinderschutzordner sei da nur ein Teil eines großen Puzzles.