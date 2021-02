Jena. Zweckverband Jena-Wasser setzt am Montag seine Bauarbeiten in der Dornburger Straße fort

Leitungsbau in Jena geht ab Montag weiter

Der Zweckverband Jena-Wasser setzt ab Montag seine Bauarbeiten in der Dornburger Straße fort. Darum wird die Dornburger Straße zwischen Robert-Blum- und Scharnhorststraße wieder für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen voll gesperrt sein, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Auch die bisher teilweise befahrbare Kreuzung Scharnhorststraße, Dornburger Straße wird nach Angaben des Zweckverbandes von Montag wieder voll gesperrt sein. Abhängig von der Witterung sollen die Arbeiten im aktuellen Bauabschnitt bis Ende Mai abgeschlossen sein.

Im Anschluss arbeitet sich das Baufeld bis Ende des Jahres in zwei weiteren Abschnitten nordwärts bis zur Straße „An der Eule“. Infolge der noch anhaltenden Straßenbauarbeiten nach der Fernwärmehavarie in der Naumburger Straße könne es zu Änderungen im Bauablauf und in der Verkehrsführung kommen.

Der Zweckverband Jena-Wasser und die Stadtwerke Jena Netze erneuern in der Dornburger Straße die vorhandenen Versorgungsleitungen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Trinkwasserhochbehälters im Rautal, der Ende des Jahres ans Netz gehen soll.

Insgesamt verlegt der Zweckverband Jena-Wasser etwa 800 Meter Mischwasserkanal und Trinkwasserleitungen und die Stadtwerke Jena Netze verlegen etwa 170 Meter Strom-, Gas- und IT-Leitungen.