Leo Reichelt ist Thüringens bester Jungmaurer

Die große Feier muss noch warten: Nach dem Lehrabschluss im Frühjahr 2020 als Jahrgangsbester nach verkürzter Lehrzeit von zweieinhalb Jahren folgte für Leo Reichelt der Sieg im thüringenweiten Bestenausscheid der Nachwuchs-Bauhandwerker.

Im Kunitzer Lehrbetrieb Baubetrieb Lothar Schlegel GmbH erhielt der 19-jährige Jungmaurer jetzt die Siegerurkunde. „Der Sieg war alles andere als geschenkt“, sagt der junge Nerkewitzer. „Ich war dann sogar der Einzige, der innerhalb der Acht-Stunden-Zeitvorgabe zeichnungsgerecht die 45-Grad-Ecke mit einem erhabenen Ornament aus farbigen Ziegeln fertiggestellt hat.“ Die Kampfrichter bewerteten sein knapp einen Meter hohes Bauwerk mit dem Ornament auf Maßhaltigkeit, Lot und Fugenbild. „Doch solche und immer wieder neue Herausforderungen machen den Spaß an der Arbeit aus“, sagt Leo Reichelt.

Vater arbeitet ebenfalls in dem Betrieb

Zur Tradition gehört es, die Ausbilder in gleicher Weise mit einer Urkunde zu ehren. „Sie und Ihre Mitarbeiter haben zum wiederholten Mal hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet“, sagt Innungsgeschäftsführer Uwe Lübbert mit Blick auf den Betriebschef Lutz Schlegel und seine 15-köpfige Mannschaft. „Schon als Schülerpraktikant beeindruckte mich Leos Ehrgeiz. Ich merkte sofort, er packt auch auf dem heimischen Gehöft mit an. Viele Handgriffe saßen bereits. Die hat er sich sicher auch mit vom Vater abgeschaut, der ebenfalls seit 20 Jahren in unserem Betrieb arbeitet“, sagt Schlegel.

60 Prozent der Betriebsinhaber sind 51 Jahre und älter

„Wir brauchen guten, leistungsstarken Nachwuchs. Bei uns in Jena und im Saale-Holzland-Kreis sind 60 Prozent der Betriebsinhaber bereits 51 Jahre und älter. In 10 bis 15 Jahren brauchen wir für sie Nachfolgerinnen und Nachfolger“, betont der stellvertretende Kreishandwerksmeister Detlef Praechter. Nicht von ungefähr fand das Abschlusstraining für den Landesausscheid aller Thüringer Jahrgangsbesten bei Jens Baumert statt. Das Aus- und Fortbildungszentrum Weimar des Bildungswerks Bau Hessen-Thüringen e. V. ist der überbetriebliche Ausbildungspartner der regionalen Baubetriebe und vermittelt über die dreijährige Lehrzeit die handwerkspraktischen Grundlagen des Gewerks.

Der praktische Leistungswettbewerb findet jährlich in über 130 Gewerken und in bis zu vier aufeinander aufbauenden Stufen (Innungs-, Kammer-, Landes- und Bundesebene) statt. Mehr als 3000 Junghandwerker starteten 2020 in das 69. Wettbewerbsjahr des Deutschen Handwerks. Coronabedingt fiel ausgerechnet in Leo Reichelts Bauhandwerk der Wettbewerb auf Bundesebene aus.