Leseförderung in Jena: Da kommt was in die Tüte

Die Schulanfänger bekommen in Jena nicht nur ihre Zucker-, sondern obendrein etwas später ihre Lesetüte. Mit einem Scheck unterstützt wird diese beim Lesehallenverein gepflegte Tradition von Jenas Thalia-Buchhandlungen. So können sich in diesem Jahr nach den Herbstferien 1350 Mädchen und Jungen auf je eine Tüte mit einem so genannten Erst-Lesebuch freuen. Und wahrlich sei das zu aller Nutzen, eben eine „Win-win-Situation“, wie Jenas Thalia-Chef Dieter Hartendorf das bei der Übergabe eines 500-Euro-Schecks am Dienstag ins Neudeutsche übersetzte: Jene Kunden, die über eine Klubkarte des großen Buchhandelshauses verfügen, spenden quasi mit jedem Kauf 10 Cent für eine lokale Initiative, so war Hartendorfs Worten zu entnehmen. Den Filialen obliege es dann, den Spendenweg selbst auszuwählen. Und der führt seit 13 Jahren zum Lesehallenverein, dem Förderverein der Ernst-Abbe-Bücherei (EAB).