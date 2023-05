Lesung in Jena: Aus der Dankesrede eines „gottlosen Juden“

Jena. Vincent von Wroblewsky liest im Schillerhaus aus seiner Autobiografie.

Vincent von Wroblewsky liest am Montag, 15. Mai, um 19.30 Uhr im Schillerhaus Jena aus seiner kürzlich erschienen Autobiografie „Vermutlich Deutscher“. Die Lebensgeschichte des Philosophen und Sartre-Spezialisten von Wroblewsky sei voller Überraschungen, heißt es in einer Ankündigung. 1939 in Frankreich geboren als Kind jüdischer Kommunisten, die 1933 emigriert waren, ab dem 10. Lebensjahr aufgewachsen in Berlin Ost, Hauptstadt der DDR, bewegte er sich zeitlebens zwischen den Nationen. Als Dolmetscher und Simultanübersetzer begleitete er zahlreiche DDR-Delegationen zu internationalen Kongressen und Konsultationen.

Außergewöhnliche Perspektive

Von Wroblewsky habe die DDR vom Anfang bis zum Ende, mit all ihren Hoffnungen und Enttäuschungen, ihren Versprechen und Absurditäten durchlebt. Er habe damit, so heißt es weiter in der Ankündigung, eine außergewöhnliche Perspektive auf die Deutsch-Deutsche Historie, die so in keinem Geschichtsbuch zu finden sei. In seinen eigenen Worten handelt es sich bei seiner Autobiografie um „die ungehaltene Dankesrede eines zur Freiheit verurteilten, in Frankreich geborenen gottlosen Juden“. red