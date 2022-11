Lesung in Jena zum Werk Hanns Cibulkas

Jena. Jenaer Kubus setzt Reihe mit DDR-Literatur am Mittwoch fort mit einem der wichtigen deutschen Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts

In der Reihe „Aus einem anderen Land: DDR-Literatur neu entdecken“ bietet der Kubus eine Lesung zum Werk Hanns Cibulkas an. Sein 100. Geburtstag konnte im Pandemiejahr 2020 nicht ausreichend öffentlich gewürdigt werden. Diese Lesung möchte sein Schaffen in Erinnerung.

Hanns Cibulka (1920-2004) gehört zu den wichtigen deutschen Schriftstellern des vorigen Jahrhunderts. Sein großes Werk umfasst Lyrik, Erzählungen und Tagebuchprosa. Aus einem mährisch-schlesischen Dorf stammend, lässt er sich nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges in Gotha nieder. Thüringen und seine Landschaft werden ihm zur zweiten Heimat. In seinen Texten widmet er sich ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit. Zugleich geht er den großen Fragen seiner Zeit nach, mit denen sich der Einzelne auseinandersetzen muss. Mutig benennt er die gewaltsame Zerstörung der Natur durch den Menschen.

Cibulka gehört zu den vielgelesenen Autoren der DDR. Er empfing nationale und internationale Literaturpreise für sein Schaffen. Für die Lesung wurde anhand seiner biografischen Stationen Lyrik und Prosa ausgewählt.

Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, Kubus, Theobald-Renner-Straße 1a