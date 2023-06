Lesung und Gespräch im Jenaer Schillerhaus

Jena. Vincent von Wroblewsky erzählt im Schillerhaus aus seinem Leben.

Die Aufzeichnungen des renommierten Philosophen, Dolmetschers und Übersetzers Vincent von Wroblewsky geben unter Verwendung von Urkunden, Briefen und anderen Dokumenten einen authentischen Einblick in das Leben eines „staatenlosen“ deutsch-französischen Migranten ebenso wie in unbekanntere Teile des Lebens in der DDR, heißt es in einer Ankündigung. Geboren 1939 als Sohn eines emigrierten jüdischen Kommunisten und seiner Frau, kam von Wroblewsky in den 1950er-Jahren nach Berlin-Ost, seine Mutter wirkte dort als überzeugte Kommunistin am Wiederaufbau mit.

Die Aufzeichnungen erzählen von dem Weg eines Jungen, der als Kind nach Ost-Deutschland kam, wo er gemeinsam mit seiner Familie ein neues Leben aufbaute. Das Porträt eines Individualisten und sein Werdegang inmitten der Mechanismen der DDR-Diktatur – oder, wie er selbst sagt: die „ungehaltene Dankesrede eines zur Freiheit verurteilten, in Frankreich geborenen gottlosen Juden.“ red

25. Juni 2023, 15 Uhr im Schillerhaus, Schillergässchen 2