Freuen sich auf das erste Jugendforum in Jena am 28. September (v.l.n.r.): Ludwig Hettmann (Straßensozialarbeit bei drudel 11 e.V.), Christian Keppler (Sachbearbeiter Jugendarbeit bei der Stadt Jena), Inga Riedel (Leiterin des Jugendbildungszentrums polaris) und Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe.

Jena. Erstes Jugendforum soll jungen Menschen eine Stimme für die Stadtentwicklung geben.

„Wir brauchen mehr Freiräume, wo wir ungestört unsere Musik hören und mit Freunden abhängen können.“ So oder so ähnlich werden die Wünsche von Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer wieder an Fachkräfte aus Verwaltung und Jugendarbeit herangetragen. Aber wie gehen diese Wünsche und Bedürfnisse überein mit einer sich stetig verdichtenden Stadt? In einer Stadt, deren Tallage für den Emissionsschutz nicht zuträglich ist.

Das könnte eines der Themen für das Jugendforum „Let’s talk about Jena“ sein, welches erstmalig in der Stadt am Donnerstag, 27. September, von 16.30 bis 21 Uhr im Kassablanca Gleis 1 e.V. stattfinden wird. Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Jena sind aufgerufen, ihre Themen online auf der Webseite www.jena.de/jugendforum einzureichen.

Zu Wort kommen und gehört werden

Das Veranstaltungsformat ist eine Initiative der Lenkungsgruppe Paradies 21, seit Juni 2021 besteht. Es soll ein besonderes Format werden. Hier kommen junge Menschen nicht nur zu Wort, sondern sie werden gehört und treten in den direkten Austausch mit Mitarbeitenden aus der Stadtverwaltung Jena, den Eigenbetrieben der Stadt Jena sowie der Polizeiinspektion Jena. „Die Lenkungsgruppe Paradies 21 hat in ihrer Auswertung der Arbeit im letzten Jahr nach einer Idee gesucht, wie Jugendliche direkt eingebunden werden können. In unseren regelmäßigen Treffen war zwar immer das Jugendparlament dabei, aber die Themen sind so vielfältig, dass das Jugendparlament allein diese nicht abbilden kann“, sagt Benjamin Koppe, Dezernent und Initiator der Lenkungsgruppe Paradies 21.

Welche Themen beim Jugendforum zur Sprache kommen, können Jugendliche und junge Erwachsene selbst mitbestimmen. Fragen, Themenvorschläge und Anregungen können jetzt eingereicht werden. Wichtig ist, dass die Themen einen Bezug zu Jena haben. Themen, die durch andere Instanzen wie das Land Thüringen oder den Bund (etwa für schulische Themen) geklärt werden müssen, können leider nicht behandelt werden.

Inga Riedel, Jugendsozialarbeiterin bei Drudel 11 e.V. erklärt, wie der Abend ablaufen soll: „Die eingereichten Themen werden von uns Jugendarbeiter:innen vorab gesichtet und mit den einreichenden Jugendlichen noch mal besprochen. Danach werden sie den jeweils zuständigen Mitarbeitenden in den Dezernaten oder Behörden zur Vorbereitung auf das Jugendforum weitergereicht. So wollen wir sicherstellen, dass es am 28. September auch zu einem wirklichen Austausch kommt.“

Gegenseitiges Verständnis füreinander schaffen

Christian Keppler vom Team Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit der Stadtverwaltung Jena sagt: „Natürlich kann man auch ohne konkretes Thema ins Kassa kommen und einfach zuhören oder sich an einem der verschiedenen Thementischen vor Ort einwählen.“ Weitere Teilnehmer des Jugendforums sind Jugendarbeiter aus ganz Jena, Akteure des Beirat Soziokultur, Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz, der Jenakultur-Werkleiter Carsten Müller, Sebastian Wick als Fachdienstleiter Kommunale Ordnung oder der Leiter der Polizeiinspektion Jena, Rico Schimmel. Die Moderation übernimmt Redakteurin Jördis Bachmann.

