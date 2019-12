Am Sonntag ist in Jena die letzte Gelegenheit, auf dem Weihnachtsmarkt Glühweinduft zu schnuppern, sich mit Freuden unterm Lichterbaum zu treffen oder aus dem Riesenrad einen Blick auf die weihnachtlich geschmückte Stadt zu werfen.

Geschenke besorgen, Glühweinduft schnuppern und sich noch einmal mit Freunden unter der Weihnachtstanne treffen – dazu ist am Sonntag letztmalig Gelegenheit in Jena

Letzte Gelegenheit für Weihnachtsmarkt-Liebhaber in Jena

Wer noch eine Kleinigkeit für den Gabentisch besorgen muss, findet dazu auf dem Jenaer Weihnachtsmarkt garantiert Anregungen. Sich mit Freunden unter dem Weihnachtsbaum bei einem Glühwein zu treffen und einzustimmen auf die Feiertage - dazu ist am Sonntag in Jena letztmalig Gelegenheit. Der Markt schließt um 21 Uhr. Bis dahin kann man auch auf dem Eichplatz noch eine Runde mit dem Riesenrad drehen und sich von der weihnachtlich geschmückten Stadt verzaubern lassen. Am Nachmittag gibt es noch einmal stimmungsvolle Musik auf der Marktbühne mit Hot Strings und Schottisch Brass, um 16 Uhr werden dann die Hauptgewinne der Weihnachts-Tombola gezogen.