Der letzte Unterrichtstag endete auch in der Nordschule am Montag sehr zeitig. Bereits zur Frühstückspause waren die meisten Schüler von ihren Eltern abgeholt worden. Nur noch wenige Kinder spielten auf dem Hof.

Letzter Schultag war in Jena kurz und knackig

Am letzten Schultag haben sich Jenaer Schulen um einen geordneten Übergang ins „Home Office“ bemüht. Auf Empfehlung des Schulverwaltungsamtes geschah dies „kurz und knackig“: In den Klassen wurden alle notwendigen Informationen gegeben, und dann hieß es, Menschenansammlungen vermeiden und ab nach Hause! 14.773 Jenaer Schüler sollen bis zu den Osterferien von zu Hause aus lernen.

Gute Organisation ist alles – zum Beispiel an der Nordschule: Beim Besuch der Zeitung saß Schulleiterin Uta Schuster mit ihrem Team zusammen, um die wichtigsten Fragen zu klären. Von den 330 Nordschülern ist voraussichtlich für weniger als zehn Schüler eine Notbetreuung gemäß den Kriterien des Thüringer Ministeriums zu organisieren.

Bis zur großen Hofpause waren die meisten Kinder bereits auf dem Heimweg oder spielten – in großem Abstand – auf dem Hof. Die Gruppe wurde bis zum Mittag immer kleiner. Wie Uta Schuster sagte, sind wichtige Ansprechpartner für die Schule jetzt die Elternvertretungen. Sie leiten alle wichtigen Informationen weiter. An in den Vorjahren um diese Jahreszeit wichtige Themen wie die bevorstehenden Schnuppertage oder das große Schulfest ist derzeit nicht zu denken.

Auf Anweisung der Stadtverwaltung war die Montessorischule bereits am Montagmorgen geschlossen. Es gab begründete Verdachtsfälle auf Infizierung mit dem Corona-Virus. Foto: Thomas Beier

Montessori-Schüler zunächst vorsorglich in häuslicher Quarantäne

Kurzfristiger als geplant musste die Montessorischule schließen. „Aufgrund eines Verdachtsfalls sind wir mit dem Ordnungs- und Gesundheitsbereich übereingekommen, die Schule schon am Montag zu schließen und bis zur Klärung des Verdachtsfalls die häusliche Quarantäne zu veranlassen“, teilte Schulverwaltungsleiter René Ehrenberg der Zeitung mit. Weitere Schritte würden dann direkt über die Schule kommuniziert.

Die Stadtverwaltung hatte laut Aushang an der Schule für alle Schüler, Pädagogen und Mitarbeiter vorerst häusliche Quarantäne angeordnet, bis die Untersuchungsergebnisse vorliegen. Es war die einzige Jenaer Schule, für die dies angeordnet wurde.

Ursprünglich sollten alle Schüler noch die Möglichkeit erhalten, ihre Schulsachen abzuholen. Außerdem hatten Montessori-Lehrer sich darauf eingestellt, die Betreuung der Klassenstufen 1 bis 6 zu übernehmen. Oberstufenleiterin Grit Ortelbach teilte im Auftrag der Schule dann aber nachts mit: „Die Stadtverwaltung hat des Betreten des Schulgebäudes untersagt. Wir bitten alle Schüler, zu Hause zu bleiben.“

„Externe Unterrichtung“ läuft an den Jenaer Schulen an

Das „Home Office“ läuft für die Schüler unter der Überschrift „Externe Unterrichtung“. Am Angergymnasium verteilten am Montag die Klassenlehrer die Aufgaben der Fachlehrer an die Schüler. Das geschieht teilweise in Papierform, überwiegend aber elektronisch. So machten sich gestern Schüler mit einer Software vertraut, die das geometrische Zeichnen am PC ermöglicht. Im Fach Musik gibt es die Lehrplattform „Moodle“. Für die Lehreinrichtungen bietet die Situation eine unfreiwillige Gelegenheit, die Formate des E-Learnings einer Belastungsprobe unter Extrembedingungen zu unterziehen.

In sozialen Netzwerken wurde an anderer Stelle berichtet, dass das Aufgabenpensum teils so umfangreich sei, als gelte es die Zeit bis zu den Sommerferien zu überbrücken.