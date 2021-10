Letztes Konzert der Saison im Alten Schloss Dornburg

Dornburg. Dornburger Schlösser gut besucht. Nun steht die Winterpause bevor

Nur noch einen Monat sind die Dornburger Schlösser mit ihren Museen und als Veranstaltungsstätte geöffnet. Im November beginnt die Winterpause in den nichtbeheizbaren Schlössern.

Doch zuvor wartet die Schlossverwaltung noch mit einem musikalischen Leckerbissen auf. Am Sonntag, 3. Oktober, ab 17 Uhr, nimmt Pianist Ralph Neubert im Rittersaal des Alten Schlosses am Blüthner-Flügel Platz. Mit dem fast 100 Jahre alten Instrument begleitet er Cellistin Claudia Schwarze-Nolte.

Die beiden Künstler werden ihr Publikum mit dem Programm „Zu Ehren Beethovens“ mit dessen Werken erfreuen. Zwei Sonaten und sieben Variationen zu „Bei Männern, welche Liebe fühlen“ haben sie im Gepäck.

„Das Konzert sollte eigentlich der Auftakt der diesjährigen Thüringer Schloss-Konzerte im Frühjahr sein, doch das war wegen Corona nicht möglich“, berichtet Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck. Auch das Beethovenjahr 2020 aus Anlass des 250. Geburtstages des Komponisten sei ja fast komplett der Pandemie zum Opfer gefallen. Um so mehr freut sie sich, dass das Konzert für und mit Beethoven nun, fast am Ende der Konzertreihe, in Dornburg nachgeholt werden kann.

Konzert „Zu Ehren Beethovens“, Sonntag, 3. Oktober, 17 Uhr, Altes Schloss Dornburg. Karten im Ticketshop Thüringen oder an der Tageskasse.