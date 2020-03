Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lichtbildarena: Die Welt ist wieder zu Gast in Jena

Zum Abschluss der 19. Lichtbildarena steht abermals der Vortrag „Leaving Home Funktion“ auf dem Programm, der bereits im Herbst für ungläubiges Staunen, Kopfschütteln und Lachkrämpfe sorgte. Noch einmal darf nun das Hallenser Künstlerkollektiv mit fünf schrottreifen, altrussischen Motorrädern Marke Ural 650 auf den Landweg über Russland bis nach New York aufbrechen, sich durch weglose Wälder schlagen, über Flüsse mit unlenkbaren Flößen steuern und sich eine Axt ins Bein schlagen (Samstag, 7. März, 16 und 20 Uhr, Hörsaal 1, Carl-Zeiss-Straße 3). Außerdem geht die Lichtbildarena-Weltreise ab 20 Uhr mit Martin Leonhardt und Motorrad Katze nach Lateinamerika. Ein weiterer Ausflug in fremde Gefilde bietet der Vortrag „Auf dem Landweg nach Nepal – Ein Versuch“ von Robert Pauli ab 17.30 Uhr.

Und dann gibt es ja noch die Newcomer – der alljährliche Höhepunkt am Ende der Lichtbildarena-Saison. Zehn Vorträge stellen sich hier in Kurzform am Sonntag, 8. März, 11 Uhr und 14.30 Uhr, dem Voting von Jury und Publikum – darunter in diesem Jahr eine Eisquerung über den Baikalsee, der Naturvortrag „Hey Bär“, Familienvorträge wie „Kinder, Pferde und ein Zelt“ und „Auf Deutschlands Flüssen“ sowie verschiedenste Roadtrips.

Tickets sind erhältlich über www.lichtbildarena.de