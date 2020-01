In seiner Reportage lässt der Berliner Spitzenfotograf und Buchautor Kai-Uwe Küchler in farbenprächtigen Bildern die schönsten Fjorde, die spektakulärsten Gebirgsregionen und andere Highlights des hohen Nordens lebendig werden.

Jena. Gleich vier Veranstaltungen präsentieren die Organisatoren Barbara Vetter und Vincent Heiland am Wochenende.

Lichtbildarena Jena startet in das neue Jahr

China und Persien – Andreas Pröve erzählt am heutigen Samstag gleich von zwei seiner abenteuerlichen Reisen im Rollstuhl. Bereits voriges Jahr hatte der ungewöhnliche Reisereporter das Festival im November eröffnet. Sein Vortrag „China – Von Shanghai nach Tibet“ war damals restlos ausverkauft. Nun geht es mit eben diesem Vortrag ins neue Jahr.

Freuen sich auf das Wochenende: Barbara Vetter (r.) und Vincent Heiland (r.) mit Andreas Pröve. Foto: Jürgen Bätz

Im Anschluss begibt sich Pröve auf die Suche nach dem Mythos Persien. Über Monate folgte er den Spuren Zarathustras, Magiern, Sufis und den letzten Nomaden im iranischen Hochland. Er zeigt Bilder aus der pulsierenden Millionenmetropole Teheran, den Lehmdörfern weitab unserer Zeit und dem sagenumwobenen Persepolis – nur einige der kontrastreichen Stationen seiner Reise. Dazwischen liegen die unendlichen Wüsten und Hochgebirge, Schiraz, die Stadt der Poeten und Dichter und die Perle des Orients, das legendäre Isfahan. Auf seiner abenteuerlichen Reise „erfuhr“ sich Pröve mit seinem Hand-Bike tiefe Einblicke in die Kultur und den Alltag der Menschen.

Am Sonntag zeigt der Profifotograf Gereon Roemer das auch eine Insel wie Mallorca ein Geheimtipp sein kann. Auf zwanzig Reisen besuchte er nebelverhangene Klöster, alte Piratentürme oder die stille Bergwelt des Tramuntana-Gebirges, wo man beim Abstieg in eines der Bergdörfer vielleicht in eines der Volksfeste gerät, bei dem feuersprühende Dämonen durch die dunklen Gassen ziehen.

Still ist es dann zwar nicht mehr, aber Touristen sind auch hier nicht zu sehen. In seiner Reportage lässt der Berliner Spitzenfotograf und Buchautor Kai-Uwe Küchler in farbenprächtigen Bildern die schönsten Fjorde, die spektakulärsten Gebirgsregionen und andere Highlights des hohen Nordens lebendig werden. Dafür präsentiert er die besten Bilder von zehn ausgedehnten Reisen durch Skandinavien und führt diese mit der keltisch-skandinavischen Musik des Duos Kelpie zusammen.

Tickets und Infos: www.lichtbildarena.de