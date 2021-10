Lichtbildarena Jena wird erneut verschoben

Jena. Spannendes Programm nun erst 2022 in den Räumen der Jenaer Universität

Es ist jährlich das größte Festival seiner Art in Mitteldeutschland: die Lichtbildarena. Rund 10.000 Besucher kommen normalerweise Anfang November über ein langes Veranstaltungswochenende verteilt in die Räume der Friedrich-Schiller-Universität. Nun verschiebt Organisatorin Barbara Vetter das Festival um ein weiteres Jahr. „Die Lichtbildarena – wie alle sie kennen und wollen, ist auch in diesem Jahr nicht durchführbar. Dies liegt daran, dass wir die Räumlichkeiten nicht voll belegen, sondern nur jeden siebten Platz besetzen dürfen. Das ist wirtschaftlich nicht machbar.“

Die Organisatorin hofft auf das nächste Jahr: „Wir konnten alle Veranstaltungen nochmals auf 2022 verschieben. Das Programm ist voller Highlights. Von verrückten Abenteuern, wie das einer Familie, die mit Kamelen und einem selbstgebauten Planwagen durch Australien reiste, bis zum kontemplativen Pilgervortrag ist alles dabei“, sagt die Veranstalterin. „Mal sehen, wohin uns der Kulturwind nächstes Jahr treibt – immerhin sind wir ein Reisefestival.“

Neuer Festivaltermin: 4.-6. November 2022