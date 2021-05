Die Maskenpflicht in Jenas Innenstadt bleibt – trotz eventueller Lockerungen ab 21. Mai – bestehen.

Lichtblick für Jena: Gelockert in die Feiertage

Jena. Die 7-Tage-Inzidenz liegt in Jena nun den vierten Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 100.

Damit können die strikten Regeln der Bundesnotbremse frühestens am Freitag gelockert werden. Unter anderem geht es darum:

Außengastronomie ist möglich,

im Einzelhandel entfällt die Terminvereinbarung,

nachweislich geimpfte oder genesene Personen brauchen keinen Schnelltest,

keine Ausgangsbeschränkung in Jena mehr.

Die Maskenpflicht in der Innenstadt bleibt allerdings bestehen. Auch touristische Übernachtungen sind weiterhin nicht erlaubt. Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Montag bis 24 Uhr acht neue Corona-Infektionen gemeldet. Keine Person wurde als genesen eingestuft. Damit gibt es in der Stadt nach Angaben des Rathauses 452 aktive Fälle. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 75,4 (Montag: 72,7; Sonntag 72,7).