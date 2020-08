Jena. An Hundstagen mussten Besucher ohne Online-Ticket jetzt sogar abgewiesen werden.

Limitierte Eintrittskarten für Jenas Freibäder sind rasch vergriffen

Es war zu erwarten: Die erste wirkliche Aneinanderreihung von Hundstagen in diesem Sommer hat wegen der Corona-Auflagen Engpässe an den Einlasspforten der beiden Freibäder zur Folge. Unser Leser Hans-Jürgen Kaiser kritisierte am Donnerstag, dass Besucher ohne online georderte Tickets nicht eingelassen worden seien.

„Es tut uns schrecklich leid, aber es lässt sich organisatorisch nicht anders machen“, sagte Bäder-Sprecherin Anja Tautenhahn. Nur mit dem abgestimmten Hygienekonzept und zugehörigen Auflagen hätten die beiden Bäder überhaupt öffnen dürfen. Die wichtigste Festlegung sei die Begrenzung der Besucherzahl: im Ostbad maximal 800 und im Schleichersee maximal 1500 Gäste. Wenn man wisse, dass an Spitzentagen vergangener Jahre etwa im Ostbad bis zu 3000 Gäste gezählt wurden, werde das Problem dieser Tage leicht erkennbar, sagte Anja Tautenhahn. Sie appellierte namens der Teams beider Freibäder, ein Online-Ticket vor dem Freibadbesuch zu erwerben. Nur so sei der Eintritt garantiert. In dem Online-Shop der Jenaer Bäder www.shop.jenaer-baeder.de sei jeweils tagesaktuell und gestaffelt das Ticketkontingent hinterlegt. Auch sei zu bedenken, dass das kleinere Ostbad gemeinhin schneller ausgebucht sei und dann immer noch nach Terminen für den Schleichersee geschaut werden könne.

Hinzu kommt eine begrenzte Anzahl von Tickets, die an der Tageskasse vor allem für Senioren sowie für Abo-Kunden zur Verfügung stünden, informierte Anja Tautenhahn. Sei dieses Kontingent erschöpft, könnten keine weiteren Gäste ohne Online-Ticket Zutritt bekommen.

„Erst wenn wieder Gäste das Bad verlassen, können neue Kontingente freigegeben werden. In den vergangenen Tagen wurden wiederholt die Besucher-Kontingente ausgeschöpft, so dass Freibadfans ohne Online-Ticket wieder nach Hause gehen mussten. Solche unangenehmen Situationen können nur durch den Online-Ticketkauf vorab vermieden werden.“