Nach dem öffentlichen Abtritt der Bürgermeisterin in der Gemeinde Lindig brodelt es im Ort. Während Petra von der Gönne betont, freiwillig ihr Amt abzugeben, machen einzelne Gemeinderatsmitglieder auf ein angestrebtes Abwahlverfahren aufmerksam.

Vor zwei Wochen blickte die Bürgermeisterin im Interview mit dieser Zeitung auf 21 Amtsjahre zurück. Was nicht zur Sprache kam: Dass gegen sie ein Abwahlverfahren in Gang gesetzt wurde. Der Erste Beigeordnete Andreas Eierkuchen sowie die Gemeinderatsmitglieder Jördis Müller, Marc Fiedler, Paul Müller und Kay Oeder erklären jetzt in einem Schreiben, dass bereits Ende Oktober ein entsprechender Antrag gestellt worden sei. In einer nichtöffentlichen Sitzung vor knapp drei Wochen habe Bürgermeisterin von der Gönne Stellung nehmen müssen zu „Ungenauigkeiten und Ungereimtheiten“ in ihrer Amtszeit, heißt es.

Kommunalaufsicht prüfte Beschwerde

Stein des Anstoßes sei eine Personalentscheidung, die sich negativ auf die Gemeinde ausgewirkt haben soll, sagen Eierkuchen und Müller im Gespräch mit dieser Zeitung. Zwischenzeitlich prüfte die Kommunalaufsicht des Saale-Holzland-Kreises das Einstellungsverfahren, sah allerdings „keine Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften“, teilt eine Sprecherin des Landratsamtes auf Nachfrage mit.

Es stehen noch weitere Vorwürfe im Raum, die – zum Schutz des Persönlichkeitsrechtes des Angestellten – in der nichtöffentlichen Sitzung besprochen wurden. Petra von der Gönne weist auf Anfrage alle Anschuldigungen als unbegründet zurück.

Bei der Frage, ob der Rücktritt nun freiwillig oder forciert war, gehen die Meinungen auseinander. Die Räte Andreas Eierkuchen und Jördis Müller sagen, man habe von der Gönne den Rücktritt aus persönlichen Gründen nahegelegt. Die Bürgermeisterin, die Angehörige zu pflegen hat, sagt: „Ich hatte mich schon vorher entschieden.“

Gemeinderat schließt Verfahren ab

Dennoch steht die Einleitung des Abwahlverfahrens auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Freitag, 4. Dezember. Da von Teilen des Gemeinderates allerdings schon der Antrag zur Abwahl gestellt wurde, muss in der Sitzung nun ein verfahrensrechtlicher Abschluss getätigt werden, erklärt Silvia Voigt, die als Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal die Schritte in der Gemeinde begleitet. „Das Abwahlverfahren hat sich faktisch erledigt, da die Bürgermeisterin ihren Rücktritt erklärt hat.“

Zum 31. Dezember endet die 21-jährige Amtszeit der Bürgermeisterin. „Sie hat sicherlich viel geschafft über die Jahre“, sagt Ratsmitglied Jördis Müller. Doch mittlerweile sei das Vertrauen verloren gegangen. „Unfair“, findet dagegen Petra von der Gönne das Verhalten.

Eine wohlgesonnene Gemeinderätin bleibt ihr, mir ihr will sie am Wochenende kleine Weihnachtsgeschenke für Senioren und Kinder von Lindig verteilen.