Linke Parolen ans Jenaer CDU-Büro geschmiert

Linksextreme Schmiererei am CDU Büro in Jena

Jena. Jena: Schaden von mehreren Hundert Euro durch Sprayer

Mit politischen Parolen beschmierten Unbekannte in der Nacht zum 17. Juni die Geschäftsstelle der CDU Jena. Die Schriftzüge an der Fassade und das Antifa-Symbol weisen klar auf einen linksextremistischen Hintergrund hin. Wie die Parole „R94“ – eine Chiffre für die Rigaer Straße 94 in Berlin – nahelegt, wollten die Täter offenbar ihre Unterstützung für die Hausbesetzer in der Hauptstadt demonstrieren, die sich dort in der Nacht zuvor gewaltsame Straßenschlachten mit der Polizei geliefert hatten.

Bei der Jenaer CDU entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Es wurde Strafanzeige gestellt.