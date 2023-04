Schriftsteller Heinrich Böll 1973 in Frankfurt/Main. In der Reihe „Literatur im Flur“ liest Iris Kerstin Geisler zum Thema „Heinrich Böll – 50 Jahre Literaturnobelpreis 2022, eine Würdigung“.

Literarische Gesellschaft lädt in Jena ein zu „Literatur im Flur“

Jena. In der Galerie „Huber & Treff“ geht es unter anderem um Heinrich Böll, Maxim Leo und Angela Krauß.

Die Literarische Gesellschaft Thüringen lädt wieder zu ihrer Reihe „Literatur im Flur“ ein am Donnerstag, 27. April, ab 19 Uhr in der Galerie „Huber & Treff“, Charlottenstraße 19.

Dann wird Christine Hansmann-Retzlaff über die deutsche Schriftstellerin Angela Krauß lesen, Christine Theml stellt das Buch „Wo wir zuhause sind – Die Geschichte meiner verschwundenen Familie“ von Maxim Leo vor, Iris Kerstin Geisler liest zum Thema „Heinrich Böll – 50 Jahre Literaturnobelpreis 2022, eine Würdigung“. Das Querflötenduo Ilga Herzog und Kerstin Gröper musiziert.

Und die aktuelle Ausstellung in der Galerie präsentiert Bilder von Sylvia Perlet-Pfefferkorn aus Leipzig. Karten gibt es in der Touristinformation Jena und an der Abendkasse.