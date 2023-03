Literatur im Flur der Kunstgalerie: ein vielbeachtetes Format in Jena

Jena. Annie Ernaux, Fanny Hensel-Mendelssohn und Heinrich Heine: Autorenvorstellung bei Huber & Treff in Jena

Seit mehr als zehn Jahren gibt es „Literatur im Flur“ in Jena. Als halbprivate Veranstaltung im „Flur“ in der Dornburger Straße begonnen, setzt sich das vielbeachtete Format seit 2019 öffentlich in der Galerie „Huber & Treff“ fort. Drei Literaturkennerinnen sprechen über Bücher, die sie begeistern, stellen Neuerscheinungen vor oder erinnern an Jahrestage vergessener Autoren und Autorinnen. Kammermusik bildet den klingenden Rahmen. Es moderiert Iris Geisler.

Am 9. März spricht Iris Geisler über Annie Ernaux, die Literaturnobelpreisträgerin 2022. Christine Theml würdigt mit „Liebste Fenchel“ von Peter Härtling das Leben der Fanny Hensel-Mendelssohn. Christine Hansmann beleucht Lyrik und Leben von Heinrich Heine zwischen 1843 bis 1844. Das Querflötentrio Ilga Herzog spielt Musik französischer Komponisten.

Veranstalter ist die Literarische Gesellschaft Thüringen. Karten gibt es im Vorverkauf der Touristinformation oder an der Abendkasse.

Donnerstag, 9. März, 19 Uhr, Galerie Huber&Treff, Charlottenstr. 19