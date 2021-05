Das Dirk-Wasmund-Trio war am Sonnabend Gast der Reihe "Burgauer Orgelmusiken" in der Kirche des Jenaer Ortsteiles.

Live-Musik in der Kirche von Burgau

Jena. Benefiz: 20 Gäste lauschten in Burgau dem Dirk-Wasmund-Trio

Hoffnungsfunken für Live-Musik: Das Dirk-Wasmund-Trio hat am Sonnabend als Gast der Reihe „Burgauer Orgelmusiken“ in der Burgauer Kirche musiziert. Organist Dietrich Modersohn will mit der Reihe auch auf die Poppeorgel aufmerksam machen (unsere Redaktion berichtete ausführlich). Sie muss bei geschätzten Kosten von 350.000 Euro restauriert werden. Etwa 20 Gäste lauschten gemäß Hygienekonzept den Jazzmusikern.