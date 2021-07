Lkw fährt auf Auto auf - Gasgeruch am Jägerberg - Autofahrerin fährt gegen Hauswand

Jena/Saale-Holzland-Kreis Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Am Donnerstagvormittag haben ein Auto sowie ein Lkw die Rudolstädter Straße in Richtung Maua befahren. Wie die Polizei mitteilte, musste der 59-jährige Autofahrer aufgrund einer roten Ampel verkehrsbedingt halten.

Dies bemerkte der 27-jährige Fahrer des Lkw zu spät, sodass er auf den Pkw auffuhr. Durch den Aufprall verletzte sich die 27-jährige Beifahrerin des Autos leicht.

Gasgeruch am Jägerberg

Am Donnerstagnachmittag hat ein Zeuge Gasgeruch auf Höhe des Jägerbergs in Jena wahrgenommen und gemeldet. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken handelte es sich um eine Ferngasüberleitstation am Heiligenberg.

Sowohl Mitarbeiter der Stadtwerke, Kameraden der Berufsfeuerwehr als auch die Polizei begaben sich zügig zum Ort des Geschehens. Nach eingehender Prüfung der Entnahmestelle für Ferngas war die Ursache schnell gefunden. Diese war geringfügig undicht. Eine Gefahr für das Umfeld schlossen die Mitarbeiter der Stadtwerke aber aus und behoben den Defekt. Somit konnten die Feuerwehr und die Polizei wieder abrücken.

Dieb nutzt unbeobachteten Moment an der Kasse

Am Donnerstagmorgen wollte eine 71-Jährige ihren Einkauf in einem Discountermarkt in der Jenaer Straße in Eisenberg erledigen. Als es an den Bezahlvorgang ging, stellte sie laut Polizeiangaben das Fehlen ihrer Geldbörse fest.

Ein unbekannter Täter nutzte einen unbeobachteten Moment und griff in die am Einkaufswagen hängende Handtasche und entnahm das Portemonnaie.

Im Anschluss entfernte sich der Langfinger mit seiner Beute, unter anderem Bargeld und die EC-Karte, in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Auffahrunfall mit einem Verletzten

Am Donnerstagmittag hat sich ein Verkehrsunfall an einer Baustelle in der Rudolstädter Straße in Jena ereignet. Wie die Polizei mitteilte, musste ein 56-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt halten, da die Baustellenampel rot zeigte.

Dies bemerkte der dahinter fahrende 55-Jährige in seinem Wagen zu spät. Durch die anschließende Kollision verletzte sich der 56-Jährige leicht und musste medizinisch versorgt werden.

Autofahrerin fährt gegen Hauswand

Erschrocken hat sich am Donnerstagnachmittag eine 63-jährige Fahrerin eines Autos. Diese war in der Ortslage Dienstädt unterwegs, als sie laut Polizeiangaben einen Transporter wahrnahm.

Dieser fuhr gerade rückwärts aus einer Einfahrt heraus, stoppte jedoch. Trotz dessen erschreckte sich die 63-Jährige, wich nach links aus und kollidierte folgend mit einer Hauswand.

Dabei verletzte sie sich und musste medizinisch versorgt werden. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

